США внесли в санкционный список по КНДР две зарегистрированные в РФ компании

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минфин США внес в список вторичных санкций по КНДР две компании, зарегистрированные в России. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в четверг.

Речь идет о строительной компании Mokran и о северокорейской компании Korea Cholsan General Trading Corporation, работающей в России. Санкции против них вводятся за "участие, содействие или ответственность за вывоз северокорейских рабочих (в Россию - ИФ)".

"Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляет их в далекие страны для работы в изнурительных условиях, чтобы оказать финансовую поддержку Пхеньяну и его программам вооружений. Те страны, которые все еще принимают северокорейских рабочих, должны отправить этих рабочих домой", - заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

В заявлении отмечается, что США продолжают выполнять санкции ООН в отношении КНДР и сохраняют приверженность этому.