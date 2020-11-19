В Донецке назвали принятие "дорожной карты" условием нового обмена пленными

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Новый обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками с одной стороны и Киевом с другой, может быть только в случае принятия переговорщиками Дорожной карты. Об этом заявили в четверг в аппарате омбудсмена ДНР.

"Только после согласования этого документа ("дорожной карты" - ИФ) на Контактной группе и его одобрения украинским парламентом, а также после прекращения уголовного преследования ранее освобожденных удерживаемых лиц может появиться реалистичная возможность проведения следующих обменов", - говорится в заявлении омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Оно было опубликовано в четверг пресс-службой ведомства по итогам внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Алексей Арестович заявил, что обмен пленными между Киевом и ЛДНР может состояться 24 декабря 2020 года.

На предстоящих переговорах по Донбассу стороны конфликта обменялись Дорожными картами по урегулированию конфликта.

Со своей стороны, представитель самопровозглашенной Луганской народной республике в гуманитарной подгруппе Трехсторонней Контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева опровергла заявления Киева о проведении обмена пленными в Донбассе до 24 декабря.

"Говорить о проведении обмена 24 декабря это полный абсурд. (...) На сегодняшний день со стороны Украины не было сделано ни одного шага для того, чтобы мы хотя бы могли приступить к обсуждению списков людей, которых возможно освободить в рамках достигнутых договоренностей", - заявила представитель ЛНР.