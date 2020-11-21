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Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Движение на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в Россию, открыто для легковых машин, сообщает в субботу департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры республики.

С вечера 18 ноября из-за интенсивного снегопада проезд на этом участке был закрыт сначала для большегрузных авомобилей, а позже в тот же день из-за опасности схода лавин и для всех других видов автотранспорта.

Как рассказали в ведомстве, в результате снятия лавинной опасности и очистительных работ в настоящее время движение на участке Гудаури-Коби свободно для легкового автотранспорта.

При этом отмечается, что проезд на данном участке автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещен, а для других видов транспорта - свободен.

По рекомендации Национального агентства окружающей среды, движение на участке Гудаури-Коби должно осуществляться в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели.

Движение в этом режиме осуществляется под надзором патрульной полиции, предупреждает департамент.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Грузия

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