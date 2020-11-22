Эрдоган призвал Брюссель выполнить обещания и принять Турцию в ЕС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал ЕС выполнять обещания.

"Выполните обещания, данные Анкаре, начиная с полноправного членства в ЕС и вплоть до проблемы мигрантов. Это позволит сообща и максимально эффективно продвигать сотрудничество", - сказал Эрдоган в воскресенье, выступая перед членами Партии справедливости и развития.

По его словам, Турция видит себя неотъемлемой частью Европы.

В Европейском союзе ранее заявили, что понимают трудности Турции, но не считают их оправданием для ее агрессивного поведения в регионе.

"Да, у Турции проблемное соседство. И да, она принимает миллионы беженцев, за что мы поддерживаем ее значительным финансированием. Но ничто из этого не может служить оправданием ее попыток устрашения своих соседей", - заявила ранее в этом году глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что, хотя Турция расположена географически близко к Евросоюзу и всегда будет близким его соседом, недопонимание между Анкарой и Брюсселем растет.

В докладе Европейской комиссии, распространенном в октябре, отмечалось, что "Турция остается ключевым партнером Европейского союза, но она продолжала отдаляться от ЕС, серьезно отступая в областях демократии, верховенства права, базовых прав и независимости судебной власти".

"Как заявлял Совет ЕС в 2018 и 2019 годах, переговоры о приеме Турции фактически зашли в тупик", - подчеркивалось в документе.