Власти регионов ФРГ задумались о продлении локдауна

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Власти регионов Германии на совещании 25 ноября предложат канцлеру Ангеле Меркель продлить строгие общественные ограничения, принятые в связи с пандемией коронавируса, до 20 декабря, сообщает в понедельник Spiegel.

В распоряжении издания имеется заключения федеральной земли Берлин, в котором сказано о необходимости продлить ограничения. По информации издания Tagesspiegel, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер в минувшие выходные провел телефонные переговоры с премьер-министрами большинства из 16 федеральных земель с тем, чтобы подготовить совместный документ к предстоящему совещанию.

В случае, если до 20 декабря не удастся снизить рост числа заболеваемости коронавирусом до менее 50 случаев на 100 тысяч человек за неделю, то ограничения предлагается автоматически продлить еще на две недели.

В настоящее время в Германии действуют строгие общественные ограничения, закрыты бары и рестораны, музеи, театры, бассейны и спортивные клубы. В гостях рекомендуется собираться представителям только двух домохозяйств. На Рождество, как ожидается, последнее правило отменят и разрешат собираться до 10 человек.