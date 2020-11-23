Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:40Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

Власти регионов ФРГ задумались о продлении локдауна

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Власти регионов Германии на совещании 25 ноября предложат канцлеру Ангеле Меркель продлить строгие общественные ограничения, принятые в связи с пандемией коронавируса, до 20 декабря, сообщает в понедельник Spiegel.

В миреЭксперты в ФРГ не заметили влияния локдауна на ситуацию с COVID-19Эксперты в ФРГ не заметили влияния локдауна на ситуацию с COVID-19Читать подробнее

В распоряжении издания имеется заключения федеральной земли Берлин, в котором сказано о необходимости продлить ограничения. По информации издания Tagesspiegel, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер в минувшие выходные провел телефонные переговоры с премьер-министрами большинства из 16 федеральных земель с тем, чтобы подготовить совместный документ к предстоящему совещанию.

В случае, если до 20 декабря не удастся снизить рост числа заболеваемости коронавирусом до менее 50 случаев на 100 тысяч человек за неделю, то ограничения предлагается автоматически продлить еще на две недели.

В настоящее время в Германии действуют строгие общественные ограничения, закрыты бары и рестораны, музеи, театры, бассейны и спортивные клубы. В гостях рекомендуется собираться представителям только двух домохозяйств. На Рождество, как ожидается, последнее правило отменят и разрешат собираться до 10 человек.

Хроника 09 января – 23 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Ангела Меркель Германия Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Зеленский вылечился от коронавируса

Зеленский вылечился от коронавируса

Норвегия временно закрыла генконсульство в Мурманске

Пандемия коронавируса

Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70%

Аэропорт Шанхая отменил сотни рейсов из-за COVID-19 у двух грузчиков

Brent подорожала до $45,17 за баррель

Экономический кризис

Fitch и Moody's понизили рейтинги ЮАР из-за пандемии

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 ноября

Выборы в США - 2020

Сенатор-республиканец призвала Трампа начать процесс передачи власти

Сенатор США раскритиковал выход страны из Договора по открытому небу

Сенатор США раскритиковал выход страны из Договора по открытому небу

В МИД Белоруссии заявили о стремлении проводить многовекторную политику

В МИД Белоруссии заявили о стремлении проводить многовекторную политику
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');