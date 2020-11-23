ЕС приветствовал присоединение четырех стран к санкциям против РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ЕС положительно воспринял решение четырех стран о присоединении к ограничительным мерам в отношении РФ, введенным за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, Лихтенштейн и Норвегия, относящиеся к Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, присоединились к этому решению совета ЕС (о продлении на полгода антироссийских санкций за подрыв суверенитета Украины - ИФ). Они обеспечат соответствие своей госполитики этому решению совета. ЕС принимает к сведению такие обязательства и приветствует их", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС, опубликованном в понедельник на сайте ЕС.

Индивидуальные санкции ЕС против России в связи с украинской ситуацией были впервые введены 17 марта 2014 года. 10 сентября 2020 года Совет ЕС принял решение продлить на шесть месяцев санкции, которые будут применяться к 175 лицам и 44 организациям. Кроме того, в качестве реакции на события на Украине ЕС принял экономические санкции в отношении секторов российской экономики, которые действуют до 31 января 2021 года, и ограничительные меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя", действующие на их территориях до 23 июня 2021 года.