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Более 500 рейсов отменили в аэропорту Шанхая из-за COVID-тестирования

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Шанхая "Пудун" отменены более 500 авиарейсов, запланированных на вторник, из-за массового тестирования сотрудников на коронавирус, сообщают азиатские СМИ.

Помимо этого, отменено еще около половины рейсов, которые должны были направиться в Шанхай.

В одном из наиболее загруженных аэропортов Китая проводят массовое тестирование сотрудников на коронавирус COVID-19. Это вызвано тем, что ранее у двух грузчиков, которые работали с грузом, прибывшим из Северной Америки, без маски, подтвердили коронавирус.

В общей сложности за этот месяц в Шанхае выявили семь случаев заражения коронавирусом, связанных с работой аэропорта.

Заместитель управляющего корпорации аэропортов Шанхая Чжоу Цзюньлун накануне, 23 ноября, сообщил, что руководство организует вакцинацию от коронавируса для сотрудников, работа которых связана с повышенной опасностью.

В ночь на понедельник аэропорт отменил также сотни рейсов. В твиттере очевидцы публиковали фотоснимки и видео из аэропорта, где образовались большие очереди, неразбериха и давка.

Хроника 09 января – 24 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Шанхай Китай Пудун Коронавирус

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