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Аэропорт Шанхая отменил сотни рейсов из-за COVID-19 у двух грузчиков

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Шанхая "Пудун" в Китае в ночь на понедельник отменил 277 рейсов после того, как у двух грузчиков, которые без масок работали с прибывшим из Северной Америки грузом, подтвердился коронавирус, сообщает газета Global Times.

В твиттере очевидцы публикуют фотоснимки и видео из аэропорта, где образовались большие очереди, неразбериха и давка.

В аэропорту всю ночь проверяли сотрудников на коронавирус. Всего руководство аэропорта провело за ночь 17,7 тыс. тестов. Результаты обработаны по 11,5 тыс. из них, все они отрицательные.

Руководство шанхайского аэропорта организует вакцинацию от коронавируса для сотрудников, работа которых связана с повышенной опасностью, сообщил на пресс-конференции заместитель управляющего корпорации аэропортов Шанхая Чжоу Цзюньлун. Он отметил, что вакцинация будет проводиться на добровольной и информированной основе.

В Китае с начала пандемии заразились коронавирусом более 86 тыс. человек, более 4,6 тыс. умерли.

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