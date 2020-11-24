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Главу службы безопасности Apple обвинили во взятке планшетами iPad

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель службы безопасности американской Apple Томас Мойер обвиняется в подкупе представителей власти с целью получения лицензий на оружие для сотрудников компании.

По данным прокуратуры, Мойер обещал передать 200 планшетов iPad офису шерифа округа Санта-Клара (Калифорния) для получения четырех лицензий на ношение скрытого огнестрельного оружия.

Адвокат Мойера Эд Свонсон утверждает, что его клиент невиновен, и предъявленные ему обвинения являются результатом продолжающегося спора между окружным прокурором и шерифом. Узнав об обвинениях, Apple провела внутреннее расследование и не обнаружила нарушений, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

"Правда то, что Apple собиралась передать планшеты офису шерифа, чтобы поддержать новый проект подготовки кадров. Правда и то, что Apple обращалась за лицензиями на оружие и получила их, - заявил Свонсон. - Но связи между этими двумя событиями нет".

Обвинения предъявлены Мойеру в рамках более широкого расследования в отношении офиса шерифа. В прокуратуре сообщили, что высокопоставленные сотрудники офиса шерифа, в том числе заместитель шерифа Рик Санг, отказывались выдавать лицензии на ношение скрытого оружия сотрудникам Apple до тех пор, пока Мойер не согласился передать им планшеты iPad общей стоимостью порядка $70 тыс.

Мойер работает в Apple почти 15 лет, а службу безопасности компании возглавляет с ноября 2018 года.

Apple Томас Мойер США

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