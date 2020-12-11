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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:27Заразились
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На Украине за сутки зафиксировали 13,5 тыс. случаев COVID-19

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 13 514 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 15 327 человек, умерли 285 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"В частности, (за сутки - ИФ) заболели 638 детей и 690 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 2 846 человек, летальных случаев - 285", - написал Степанов в фейсбуке утром в пятницу.

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Днем ранее, 10 декабря на Украине был зафиксирован 13 371 новый случай инфицирования коронавирусом; 9 декабря - 12 585 новых случаев заражения, 8 декабря - 10 811 новых случаев, 7 декабря - 8 641 заболевший.

Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 872 228 человек, умерли от коронавируса 14 755 человек, выздоровели 480 348 заразившихся.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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