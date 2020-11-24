Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:58Заразились
на 24.11В России 2 138 828+24 326В мире 59 168 889+519 565

В США треть родителей сочли, что День благодарения с семьей стоит риска заболеть COVID

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В США 35% родителей считают, что собираться с близкими на День благодарения в период коронавируса COVID-19 важно и что это стоит риска распространения заболевания, свидетельствуют данные опроса организации Mott Poll.

Согласно данным опроса, 61% семей, которые обычно устраивают большой праздник на День благодарения, в этом году тоже планируют провести его в кругу большого числа родственников, 18% не исключают проведения праздника с людьми, побывавшими за границей.

В миреСтоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010 г.Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010 г.Читать подробнее

При этом 35% родителей заявили, что польза от совместного времяпрепровождения с семьей в День благодарения может стоить риска распространения или заражения COVID-19.

Между тем, согласно результатам опроса, большинство семей намерены соблюдать определенные меры для того, чтобы безопасно провести День благодарения. Примерно 88% заявили, что родственники с симптомами COVID-19 не будут присутствовать на праздновании, а 68% планируют ввести для членов семьи правила социального дистанцирования.

76% опрошенных рассказали, что ограничат контакты детей с родственниками, которые находятся в группе высокого риска и могут иметь более тяжелые последствия в случае заражения. Кроме того, 64% респондентов не пригласят на праздник тех членов семьи, которые не носят маски и не соблюдают дистанциию.

Данные опроса Mott Poll основаны на ответах 1 443 родителей, у которых есть как минимум один ребенок в возрасте до 12 лет.

США коронавирус

Новости по теме

Новости

Байден официально победил на выборах президента США в Неваде

Что произошло за день: вторник, 24 ноября

Выборы в США - 2020

Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате

Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате

Нетаньяху и кронпринц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию мира

Нетаньяху и кронпринц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию мира

Биткойн превысил $19 тысяч впервые за три года

Война санкций

США наложили санкции на 3 компании из РФ по закону об оружии массового поражения

США наложили санкции на 3 компании из РФ по закону об оружии массового поражения

Половина кабмина Армении подала в отставку, ожидается еще два увольнения

Военные США не увидели нарушений в ситуации с эсминцем "Джон Маккейн"

IKEA к 2025 году сделает половину блюд в своих кафе растительными

IKEA к 2025 году сделает половину блюд в своих кафе растительными

В 2021 году за рубежом выпустят 1 млрд доз вакцины "Спутник V"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');