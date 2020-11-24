В США треть родителей сочли, что День благодарения с семьей стоит риска заболеть COVID

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В США 35% родителей считают, что собираться с близкими на День благодарения в период коронавируса COVID-19 важно и что это стоит риска распространения заболевания, свидетельствуют данные опроса организации Mott Poll.

Согласно данным опроса, 61% семей, которые обычно устраивают большой праздник на День благодарения, в этом году тоже планируют провести его в кругу большого числа родственников, 18% не исключают проведения праздника с людьми, побывавшими за границей.

При этом 35% родителей заявили, что польза от совместного времяпрепровождения с семьей в День благодарения может стоить риска распространения или заражения COVID-19.

Между тем, согласно результатам опроса, большинство семей намерены соблюдать определенные меры для того, чтобы безопасно провести День благодарения. Примерно 88% заявили, что родственники с симптомами COVID-19 не будут присутствовать на праздновании, а 68% планируют ввести для членов семьи правила социального дистанцирования.

76% опрошенных рассказали, что ограничат контакты детей с родственниками, которые находятся в группе высокого риска и могут иметь более тяжелые последствия в случае заражения. Кроме того, 64% респондентов не пригласят на праздник тех членов семьи, которые не носят маски и не соблюдают дистанциию.

Данные опроса Mott Poll основаны на ответах 1 443 родителей, у которых есть как минимум один ребенок в возрасте до 12 лет.