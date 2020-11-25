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Ракета SpaceX вывела на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду утром по московскому времени успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был был осуществлен 24 ноября в 21:13 по времени Восточного побережья США (25 ноября в 05:13 мск) с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде. Через 14 минут 46 секунды после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Это уже 16-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 октября. Теперь орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 953 космических аппаратов Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике через 8 минут 43 секунды после старта ракеты. Данная ступень использовалась для запусков уже в седьмой раз.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9 Starlink

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