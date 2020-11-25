Си Цзиньпин поздравил Байдена с избранием президентом США

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в среду направил Джо Байдену поздравление с победой на президентских выборах в США, в котором также подчеркнул важность развития китайско-американских отношений.

"Сегодня председатель государства Си Цзиньпин отправил Джо Байдену телеграмму и поздравил его с избранием американским президентом", - говорится в сообщении центрального телевидения КНР в Weibo.

"Си Цзиньпин в телеграмме подчеркнул, что продвижение здорового и стабильного развития отношений Китая и США не только соответствует ключевым интересам народов двух стран, но и надеждам международного сообщества", - отмечает телевидение.

13 ноября представитель МИД КНР Ван Вэньбинь от лица Пекина поздравил Байдена с избранием президентом США. "Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем Байдена и (кандидата в вице-президенты Камалу - ИФ) Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам", - заявил Ван Вэньбинь.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Нынешний президент республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Китай был в числе стран, не спешивших с поздравлениями по итогам голосования. Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме того, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли.

Также Трамп систематически обвинял Пекин в недостаточных мерах по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. По мнению Трампа, китайские власти могли добиться того, чтобы вирус не покинул их территорию, однако не стали этого делать.