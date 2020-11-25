Нефтяной танкер подорвался на мине в Красном море

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер подорвался на мине в Красном море у берегов Саудовской Аравии, передает в среду агентство Associated Press.

Пострадало судно Agrari под мальтийским флагом. Компания-оператор сообщила, что в танкере образовалась пробоина, из членов экипажа никто не пострадал, они находятся в безопасности.

По данным британской охранной компании Ambrey, танкер шел из Роттердама и разгрузился в саудовском эш-Шукайке.

23 ноября стало известно, что йеменские повстанцы-хуситы объявили о ракетном ударе по нефтяной распределительной станции компании Saudi Aramco в городе Джидда на Красном море и пообещали продолжить такие операции.