Белоруссия вручила послу Украины ноту протеста из-за "антибелорусских акций" в Киеве

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима и вручили ему ноту протеста из-за "антибелорусских акций" у посольства в Киеве.

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Белоруссии на Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", - говорится в сообщении МИД в четверг.

В МИД Белоруссии отметили, что "послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".

"Противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей", - сказано в сообщении.

Кроме того, заявлено, что Белоруссия ожидает реакции украинской стороны в связи с провокациями в отношении почетного консульства во Львове. Белорусская сторона "исходит из того, что акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, а виновные понесут справедливое наказание".