Минск подготовил санкционный список против украинских чиновников

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Владимир Макей журналистам в четверг.

По его словам, белорусские власти уже выработали собираются принять "соответствующие и адекватные меры"

"На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события", - подчеркнул Макей.

Министр пообещал "не оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства".

Макей напомнил, что Украина заявила, что "поставила все отношения с Беларусью на паузу, что надо оказывать на так называемый режим давление, чтобы пришла истинная в их понимании демократия".

По его словам, Украина при этом присоединяется к санкциям (ЕС) в отношении Белоруссии. В Киеве, сказал он, считают, что, вводя санкции, через ужесточение взаимодействия со страной, они помогают народу Белоруссии. "Мы видим, что это абсолютно извращенная логика. И мы категорически не приветствуем такой подход", - добавил Макей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии, а также найти формат диалога "без дубинок".

26 ноября в МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима и вручили ему ноту протеста из-за "антибелорусских акций" у посольства в Киеве.

В самой Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.