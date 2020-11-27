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В Армении сообщили о подготовке визита Пашиняна в Россию

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается посетить с визитом Россию, сообщается на сайте правительства республики.

В сообщении отмечается, что начальник службы протокола аппарата главы правительства Эдуард Арутюнян направлен в Москву с 30 ноября по 4 декабря включительно "с целью подготовки визита премьер-министра Республики Армения".

О возможных сроках визита Пашиняна в Москву официально не сообщается.

Между тем источник в правительстве Армении сообщил "Интерфаксу", что Пашинян может посетить Москву 3 декабря. По его словам, армянский премьер в Москве примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 9 октября в Ереване договорились, что очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится 4 декабря в Москве.

Армения Никол Пашинян Россия

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