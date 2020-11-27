В Армении сообщили о подготовке визита Пашиняна в Россию
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается посетить с визитом Россию, сообщается на сайте правительства республики.
В сообщении отмечается, что начальник службы протокола аппарата главы правительства Эдуард Арутюнян направлен в Москву с 30 ноября по 4 декабря включительно "с целью подготовки визита премьер-министра Республики Армения".
О возможных сроках визита Пашиняна в Москву официально не сообщается.
Между тем источник в правительстве Армении сообщил "Интерфаксу", что Пашинян может посетить Москву 3 декабря. По его словам, армянский премьер в Москве примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 9 октября в Ереване договорились, что очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится 4 декабря в Москве.