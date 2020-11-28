Энтузиасты добрались до загадочного монолита в Юте

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Любители приключений нашли загадочную металлическую конструкцию в пустыне Ред-Рок на юго-востоке Юты (США).

Как напоминает The Guardian, на прошлой неделе сотрудники природоохранной службы, которые вели наблюдение с вертолета, заметили металлический объект неизвестного происхождения. Они намеренно не стали называть координаты объекта, чтоб энтузиасты не поехали разыскивать этот монолит и не заблудились. Однако для многих интерес был слишком велик.

Но уже через двое суток после первых сообщений о находке в соцсетях начали появляться снимки людей, которым удалось добраться до загадочного металлического монолита.

Среди них, например, бывший пехотинец Дэвид Сурбер, который написал, что ехал шесть часов, чтобы найти объект. По его словам, монолит сделан из алюминия и состоит "из трех частей, припаянных друг к другу".

Другой искатель приключений, который добрался до фигуры, рассказал, что нашел ее, отследив маршрут вертолета.

Откуда в пустыне появился монолит, неизвестно. По оценкам, он составляет около 3 м в высоту. Металлический объект сравнивают с работами скульпторов-минималистов, в том числе, покойного Джона МакКракена.

Как пишет The Guardian, представители его галериста подчеркнули, что это не работа МакКракена, хотя она может быть создана в память о нем. Однако позднее представители допустили, что это может быть работа скульптора.