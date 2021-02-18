Новый загадочный металлический монолит появился в Конго и был разрушен

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Очередной загадочный металлический монолит появился в Демократической Республике Конго в Африке. Как сообщает "Би-би-си", конструкция была быстро разрушена местными жителями. Некоторые из них заподозрили, что треугольную металлическую призму могли установить инопланетяне или последователи какой-то секты, либо же она вообще имеет "дьявольское" происхождение.

Жители столицы Киншасы закидали камнями и сожгли конструкцию, высота которой составляет около 3,7 м. Внутри она оказалась полой.

Местные жители сравнивают монолит с объектами, которые фигурируют в документальных фильмах о масонах или иллюминатах.

Мэр Киншасы сообщил, что образцы материала, из которого сделан монолит, были переданы для исследования.

Ранее подобные металлические монолиты появлялись в разных странах мира, вызывая домыслы о своем происхождении. В частности, в прошлом ноябре такая конструкция была замечена в пустыне Ред-Рок на юго-востоке Юты (США).

Некая группа, называющая себя "Самый известный художник", заявила, что они являются авторами, и выставила конструкцию на продажу за $45 тысяч.

Несколько монолитов появились и в Великобритании.