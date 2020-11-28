Парижская полиция применила слезоточивый газ против протестующих

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже против введения закона о запрете на съемку полицейских, сообщает в субботу BBC.

Демонстрации также прошли в Бордо, Лилле, Монпелье, Нанте и других городах Франции.

Закон намерен предотвратить кибербуллинг против сотрудников полиции, заявляют в правительстве. Протестующие, в то же время, считают, что закон направлен на запрет съемки жестоких действий полиции и нарушает свободу СМИ, свободу самовыражения.

На этой неделе появилась видеозапись, на которой трое белых полицейских оскорбляют темнокожего продюсера на почве расовой принадлежности и применяют к нему физическую силу.