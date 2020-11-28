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В акциях во Франции пострадали 37 полицейских и жандармов

133 тыс. французов вышли в субботу протестовать против ограничения свободы информации

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В ходе протестных акций против закона "О глобальной безопасности", проходивших в субботу в 70 французских городах, 37 полицейских и жандармов получили ранения, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД Франции.

"Я вновь осуждаю недопустимое насилие против сил порядка", - написал в твиттере министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

В Париже пострадали 23 силовика.

Участники манифестаций выступали против законопроекта "О глобальной безопасности", который в соответствии со статьей 24 предусматривает жесткие наказания за съемку и распространение фото и видео, на которых можно идентифицировать сотрудников правоохранительных органов.

Законопроект вызвал сильное негодование в рядах оппозиции и среди журналистов, поддержанных широкой общественностью. В нем увидели не только попрание свободы СМИ, но также и гарантию безнаказанности возможного полицейского произвола.

В субботу протестовать против навязывания правящим большинством этого ограничительного закона на улицы по всей Франции, по данным МВД, вышли 133 тыс. человек. Только в Париже было 46 тыс. манифестантов. Участники акции во французской столице несли портреты "депутатов позора", голосовавших в Национальном собрании за новый закон.

В прошлую субботу против закона о глобальной безопасности во Франции протестовали 22 тыс. человек.

К протестной акции в Париже примкнули погромщики, которые устроили серьезные беспорядки на площади Бастилии. Они провоцировали полицейских, забрасывали их бутылками и камнями, устраивали поджоги, били витрины и громили городское оформление.

Власти применили водомет и слезоточивый газ. В Париже к 20:00 (22:00 мск) сообщалось о 46 задержанных.

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