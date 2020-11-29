В Белоруссии сообщили о более ста задержанных на акциях в стране

Задержания во время митинга в Минске Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержали уже 110 человек.

Список "Весны" продолжает дополняться.

По информации правозащитников, больше всего задержаний было в Минске, но также они проводились в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Лесном и Коробчицах (Гродненская область).

В Минске во время акции был задержан член основного состава Координационного совета, экономист Дмитрий Крук.

В списках "Весны" также двое журналистов: в Бресте были задержаны корреспондент "Брестской газеты" и TUT.BY Станислав Коршунов и внештатный корреспондент "Брестской газеты" Максим Хлебец.

Между тем, оператор мобильной связи А1 сообщил в твиттере, что пропускная способность мобильного интернета, сниженная на некоторое время из-за проведения в Минске несанкционированной акции, полностью восстановлена.

Также снова открыты для пассажиров все станции метро белорусской столицы. Метрополитен работает в штатном режиме, говорится в телеграм-канале предприятия.

В воскресенье в Минске и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.