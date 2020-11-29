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В Белоруссии сообщили о более ста задержанных на акциях в стране

В Белоруссии сообщили о более ста задержанных на акциях в стране
Задержания во время митинга в Минске
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержали уже 110 человек.

Список "Весны" продолжает дополняться.

По информации правозащитников, больше всего задержаний было в Минске, но также они проводились в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Лесном и Коробчицах (Гродненская область).

В Минске во время акции был задержан член основного состава Координационного совета, экономист Дмитрий Крук.

В списках "Весны" также двое журналистов: в Бресте были задержаны корреспондент "Брестской газеты" и TUT.BY Станислав Коршунов и внештатный корреспондент "Брестской газеты" Максим Хлебец.

Между тем, оператор мобильной связи А1 сообщил в твиттере, что пропускная способность мобильного интернета, сниженная на некоторое время из-за проведения в Минске несанкционированной акции, полностью восстановлена.

Также снова открыты для пассажиров все станции метро белорусской столицы. Метрополитен работает в штатном режиме, говорится в телеграм-канале предприятия.

В воскресенье в Минске и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в белорусской столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.

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