Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:25Заразились
на 29.11В России 2 269 316+26 683В мире 62 730 726+486 545

Правозащитники заявили о 416 задержанных на протестах в Белоруссии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", в республике на акциях протеста в воскресенье, 29 ноября, задержаны более 400 человек.

В списках "Весны" на утро понедельника значится 416 человек. Сообщается, что некоторых уже отпустили.

По данным правозащитников, больше всего задержаний было в Минске, но также они проводились в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Могилёве, Лесном, Коробчицах (Гродненская область), Смолевичах, Молодечно, Дзержинске, Ивье.

29 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Белоруссия

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $47,6 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 ноября

Украинские лоббисты помогут США с санкциями против "Северного потока-2"

Украинские лоббисты помогут США с санкциями против "Северного потока-2"

Байден получил травму, играя со своей собакой

Байден получил травму, играя со своей собакой

Джен Псаки вернется в пресс-службу Белого дома

Джен Псаки вернется в пресс-службу Белого дома

Врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве игрока

Что произошло за день: воскресенье, 29 ноября

Выборы в США - 2020

Трамп усомнился, что его иски о выборах дойдут до Верховного суда

Минская милиция подтвердила задержание 250 человек на акциях протеста

Минская милиция подтвердила задержание 250 человек на акциях протеста

В Белоруссии сообщили о более ста задержанных на акциях в стране

В Белоруссии сообщили о более ста задержанных на акциях в стране
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');