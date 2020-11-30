Правозащитники заявили о 416 задержанных на протестах в Белоруссии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", в республике на акциях протеста в воскресенье, 29 ноября, задержаны более 400 человек.

В списках "Весны" на утро понедельника значится 416 человек. Сообщается, что некоторых уже отпустили.

По данным правозащитников, больше всего задержаний было в Минске, но также они проводились в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Могилёве, Лесном, Коробчицах (Гродненская область), Смолевичах, Молодечно, Дзержинске, Ивье.

29 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.