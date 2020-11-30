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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
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В Таиланде ищут 200 человек в попытке предотвратить вспышку COVID-19

В Таиланде ищут 200 человек в попытке предотвратить вспышку COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Власти Таиланда пытаются установить местоположение 200 человек, контактировавших с тремя женщинами, которые оказались заражены коронавирусом COVID-19 и въехали в страну из Мьянмы, избежав обязательного карантина для прибывающих, сообщает в понедельник The Guardian.

Издание отмечает, что строгий пограничный контроль и прочие меры позволили Таиланду удержать количество случаев COVID-19 на отметке ниже 4 тыс. случаев при 60 летальных исходах, хотя туристическая отрасль страны сильно пострадала. В то же время в соседней Мьянме в день выявляют в среднем 1 447 случаев COVID-19, и там уже скончались 1 887 зараженных.

По данным The Guardian, первая из зараженных женщин приехала в Таиланд 24 ноября, а остальные две - 27 ноября. Все три прибыли в страну незаконно, избежав проверок на границе, но позднее анализы показали у них наличие COVID-19.

Губернатор провинции Чианграй Прачон Пратсакул заявил, что всего с зараженными в провинциях Чианграй и Чиангмай контактировали 356 человек - посетители и сотрудники отеля, торгового центра и ресторанов, пассажиры общественного транспорта и такси.

При этом власти смогли найти уже более 150 человек из этой группы: ни у кого из них тесты не показали наличие коронавируса. Поиск остальных контактировавших продолжается.

The Guardian отмечает, что за последние месяцы в Таиланде большинство случаев коронавируса имело завозной характер, и их выявляли в карантине для прибывающих; количество случаев инфицирования непосредственно на территории страны было незначительным.

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Хроника 09 января – 30 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Таиланд Коронавирус

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