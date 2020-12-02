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Власти Таиланда не ждут возобновления туризма до апреля

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Таиланд не откроется для иностранных туристов до начала II квартала 2021 года, считает министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракана. Его цитирует The Thaiger.

Пандемия коронавируса

Предостережение министра о том, что любое масштабное ослабление ограничений нужно проводить с осторожностью, лишает турбизнес всякой надежды на высокий зимний сезон, пишет издание.

Иностранцы могут попасть в Таиланд только по ограниченному набору виз и с соблюдением въездного карантина и других ограничений. В основном в королевство впускают только врачей, дипломатов и бизнесменов.

Ассоциация отелей и ассоциация турагентств Таиланда добиваются, чтобы правительство отменило эти ограничения для въезжающих. Они также призывают договориться о создании "туристических коридоров" с некоторыми провинциями Китая, а также с Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Тайванем, которые сейчас считаются благополучными по коронавирусу.

В октябре Таиланд принял первых с марта иностранных туристов, они приехали по специальной долгосрочной туристической визе (STV), по которой иностранный гражданин может пребывать в стране 60 дней, а затем при желании продлить ее еще на 30. Всего за месяц королевство посетили около тысячи иностранцев.

STV могут получить и граждане России. Туристам с STV нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, получить справку о здоровье, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.

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Таиланд коронавирус Китай Тайвань Сингапур

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