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Евросоюз отчитался о сокращении выбросов СО2 на 24% с 1990 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Выбросы углекислого газа на территории ЕС уменьшились на 24% по сравнению с показателями 1990 года, свидетельствует опубликованный в понедельник доклад.

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В документе отмечается, что объем выбросов СО2 в 2019 году уменьшился на 3,7% по сравнению с 2018 годом, тогда как ВВП за этот период вырос на 1,5%.

"Евросоюз доказывает, что сокращать выбросы и одновременно с этим - обеспечивать рост экономики - возможно. Однако, сегодняшний доклад подтверждает, что мы должны активизировать усилия во всех сферах экономики, чтобы достичь нашей общей цели в виде нулевого уровня эмиссии парниковых газов к 2050 году", - сказал исполнительный зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс, курирующий европейскую программу "Зеленый курс".

В ЕС также ожидают "беспрецедентного сокращения выбросов" в 2020 году ввиду пандемии коронавируса.

В октябре Европейская комиссия сообщила, что будет добиваться, чтобы лидеры стран ЕС до конца года согласились с ее предложением по климату: сократить углеродные выбросы к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

"Мы делаем это еще и потому, что это имеет экономический смысл. Если мы достигнем (сокращения) хотя бы 55%, мы укрепим свое преимущество первопроходца в чистых технологиях. Наши компании будут лидерами на рынках завтрашнего дня. Мы станем менее зависимыми от импорта энергии из остального мира", - сказал заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

Он напомнил, что в ближайшем будущем компании будут конкурировать на международных рынках в зависимости от того, у кого лучше зеленые технологии.

ЕС Еврокомиссия

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