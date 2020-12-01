Представители ДНР/ЛНР собираются выступить 2 декабря на встрече в СБ ООН

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Представители самопровозглашенных республик Донбасса выступят на заседании Совета Безопасности ООН, заявили во вторник в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Аррии на тему "Реализация Минского Комплекса мер (...)". ДНР и ЛНР впервые выступят на заседании Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД ДНР во вторник.

Встреча планируется на среду, 2 декабря.

Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии - неформальные конфиденциальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что?то сообщить. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992-1993 годах).