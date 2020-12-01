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Конгрессмены США представили проект поддержки экономики на $908 млрд

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Группа республиканцев и демократов в американском конгрессе представила составленный ими совместный проект дополнительной поддержки экономики в связи с пандемией на $908 млрд, сообщает во вторник издание The Hill.

"Это экстренный механизм помощи при коронавирусе. Не время для политического балансирования... Это поможет нам пережить самые трудные времена", - сказал сенатор Джо Манчин, добавив, что для конгресса было бы "непростительно" уйти (на рождественские каникулы - ИФ), не предоставив еще одного пакета мер в поддержку экономики.

Проект отводит $180 на страхование по безработице и $288 млрд на помощь малому бизнесу, а также миллиарды долларов на поддержку транспортной сферы, городов, школ и почтовой службы. На разработку вакцин от COVID-19 планируется выделить $16 млрд.

Времени на утверждение законопроекта у депутатов очень мало, потому что палата представителей уходит на каникулы на следующей неделе.

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