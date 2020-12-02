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Небензя призвал мировые государства предотвратить распространение неонацизма

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал мировые государства предотвратить распространение неонацизма.

"Именно на государствах лежит основная ответственность за предотвращение и борьбу с распространением неонацизма. Международное сообщество должно оставаться единым и все время быть настороже, чтобы вовремя подавлять любые зачатки нацистской идеологии. Наша задача - не дать человечеству вновь скатиться в бездну войны. Мы должны сделать это ради тех, кто отдал свои жизни во имя Победы", - заявил Небензя в ходе выступления на заседании ГА ООН.

Он отметил, что в данный момент можно наблюдать "постыдные попытки переписать историю Второй мировой войны".

"Эти действия нельзя оправдать, какие бы политические или геополитические соображения за ними ни стояли, а их авторам никогда не удастся изменить неоспоримый приговор, вынесенный самой историей", - сказал постпред РФ.

Он напомнил, что ежегодно Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан вносят на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

"Благодарим международное сообщество за поддержку этой инициативы подавляющим большинством", - добавил Небензя.

ООН

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