В Израиле предварительно одобрили роспуск парламента

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Израильский Кнессет в среду дал предварительное одобрение законопроекту о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, которые могут стать четвертыми за последние два года, сообщает издание The Times of Israel.

"За" проголосовал 61 парламентарий, "против" - 54. Однако, как отмечает газета, пока проходят только предварительные чтения этого законопроекта. Документ будет рассмотрен еще несколько раз, прежде чем будет окончательно утвержден.

Ожидается, что премьер Израиль Биньямин Нетаньяху позже в среду выступит с речью в связи с этой ситуацией.

Министр обороны Израиля, лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц ранее предупреждал, что его фракция поддержит законопроект о роспуске Кнессета. По словам министра, он занял такую позицию из-за возникающих разногласий с премьером.

Оппозиция в Израиле ранее выступила с инициативой о роспуске парламента и проведении новых выборов. Нетаньяху со своей стороны заявил, что он против досрочных выборов в парламент, так как стране сейчас нужно сфокусироваться не на политической борьбе, а на борьбе против коронавируса и на решении экономических проблем.

Политический кризис в Израиле

Политический кризис в Израиле продолжался с 2019 года. В стране трижды проходили выборы, и всегда правые и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удавалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.