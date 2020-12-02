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Эсминец ВМС США покинул Черное море

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (DDG75) после десятидневного пребывания в Черном море в среду покинул его акваторию, сообщил 6-й американский оперативный флот.

"Дональд Кук" вошел в Черное море 23 ноября и провел там учения по противовоздушной обороне во взаимодействии командованием ВВС НАТО. В учениях были задействованы патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, канадские истребители CF-188 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A AWACS", - говорится в сообщении.

В ходе пребывания в Черном море американский ракетный эсминец заходил для пополнения топлива в болгарский порт Варна.

По сообщению Национального центра управления обороной РФ, после захода эсминца в Черное море 23 ноября силы и средства Черноморского флота внимательно отслеживали его действия.

Это уже седьмой заход боевого корабля ВМС США в Черное море в текущем году, отметили в 6-м оперативном флоте. Предыдущим американским кораблем, посетившим регион в сентябре, был аналогичный эсминец USS Roosevelt (DDG 80).

"Дональд Кук", оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

США Черное море

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