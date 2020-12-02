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Постпреды стран ЕС дали добро на утверждение "европейского акта Магнитского"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС дал в среду добро на решение Совета ЕС и законодательный акт по "ограничительным мерам за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека", сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет санкционному режиму ЕС за нарушение прав человека. Он будет применяться во всем мире и к государственным, и к негосударственным субъектам", - написал Йозвяк в твиттере.

По его данным, "никаких имен и организаций пока не добавлено". Журналист отмечает, что этот режим вступит в силу 10 декабря.

Этот рамочный законопроект ЕС, который на сленге политиков Евросоюза иногда называют "европейским актом Магнитского", одобрен постпредами без обсуждения и будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре в ближайшие дни.

Официальные представители институтов ЕС неоднократно давали пояснения, что этот санкционный режим не нацелен на какую-нибудь конкретную страну. Он будет иметь глобальный характер, касающийся нарушений прав человека повсюду в мире.

ЕС Рикард Йозвяк

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