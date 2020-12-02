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Европейская организация потребителей потребовала от Apple 180 млн евро

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Европейская ассоциация по защите прав потребителей Euroconsumers в судебном порядке требует от Apple выплатить около 180 млн евро, обвиняя компанию в умышленном замедлении работы старых моделей iPhone, сообщает Financial Times.

В марте Apple согласилась выплатить до $500 млн для урегулирования аналогичных претензий в США, однако не признала своей вины. По соглашению об урегулировании претензий, которое будет рассмотрено американским судом на заседании в пятницу, 4 декабря, владельцы iPhone смогут претендовать на компенсацию в размере $25 на человека. Euroconsumers требует выплатить в среднем 60 евро каждому пострадавшему владельцу смартфона.

Организации, входящие в Euroconsumers, уже подали два иска в Бельгии и Испании и намерены в ближайшие недели подать иски в Италии и Португалии. Ситуация касается владельцев смартфонов iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus.

"Потребители все больше недовольны тем, что продукция устаревает слишком быстро, модели iPhone 6 являются ярким тому примером", - заявила Элс Бруггеман из Euroconsumers.

В августе адвокаты Apple из Gibson Dunn & Crutcher в письме ассоциации заявили, что компания никогда не стала бы ухудшать пользовательский опыт, назвав обвинения в адрес Apple "фактически и юридически ошибочными".

"Нашей целью всегда было создавать продукцию, которую любят наши клиенты, и обеспечение как можно более продолжительной работы iPhone является важной частью этой задачи", - заявили FT в Apple.

Apple в 2017 году признала, что ее программное обеспечение ограничивало вычислительную мощность ряда более ранних моделей, чтобы избежать неожиданного отключения смартфонов. В феврале компания была оштрафована во Франции на 25 млн евро.

В конце 2018 года итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple на максимально возможные 10 млн евро, установив, что обновление программного обеспечения на iPhone приводило к серьезным проблемам в работе смартфонов. Samsung была оштрафована на 5 млн евро в связи в аналогичными обвинениями.

Тем временем Apple на этой неделе также была оштрафована на 10 млн евро в Италии за вводящие в заблуждения заявления о водонепроницаемости iPhone, сообщают СМИ. В рекламе компания обещала, что смартфоны могут выдержать погружение на глубину до 4 метров, однако итальянские власти установили, что iPhone устойчив к влаге только в определенных условиях.

Итальянское антимонопольное ведомство AGCM также назвало "агрессивной" практикой тот факт, что гарантия компании не покрывает ущерб от попадания влаги.

Euroconsumers Apple iPhone Европа Элс Бруггеман

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