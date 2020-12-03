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Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

Умер бывший президент Франции Жискар д’Эстен
Валери Жискар д'Эстен в Париже, сентябрь 2020 года
Фото: ТАСС/Zuma

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался в ночь на четверг на 95 году жизни, сообщили французские СМИ со ссылкой на окружение экс-главы государства.

Жискар д'Эсьер умер в своем имении в департаменте Луар и Шер.

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В ноябре этого года его госпитализировали в связи с сердечной недостаточностью. В итоге бывший президент пошел на поправку, и его выписали из больницы.

Жискар Д'Эстен был президентом Франции с 27 мая 1974 года до 21 мая 1981 года. В 1981 году, баллотируясь на второй срок, Жискар д'Эстен потерпел поражение от социалиста Франсуа Миттерана. В 2001 году Жискар д'Эстен возглавил европейский Конвент, созданный для разработки проекта конституции Европейского союза, которой, в конечном счете, не суждено было состояться. Вместо полноценной конституции страны ЕС одобрили ее существенно облегченный вариант: Лиссабонский договор.

Валери Жискар д'Эстен Франция

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