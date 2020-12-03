Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 03.12В России 2 375 546+28 145В мире 64 508 175+669 152

Британская подлодка не смогла выйти на патрулирование из-за COVID-19

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Весь экипаж британской стратегической подводной лодки HMS Vengeance ("Вендженс") эвакуирован с ее борта в связи со вспышкой коронавируса, сообщило в четверг издание The Sun, ссылаясь на источники.

Подлодка, оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками Trident II D5 ("Трайдент"), должна была выйти с военно-морской базы Фаслейн в Шотландии для выполнения секретного задания, отметило издание.

При этом экипаж субмарины перед походом находился на карантине на базе. Однако в минувшую пятницу за несколько дней до выхода в море тест на коронавирус у одного из офицеров показал положительный результат. Еще десять подводников, показавших схожий результат или контактировавших с ним, спустя несколько часов были также отправлены на берег. Еще не менее десяти подводников были эвакуированы в понедельник. Оставшиеся 148 членов экипажа были сняты с подводной лодки в среду.

На подлодку теперь планируется направить сменный экипаж.

По словам источников, "было бы катастрофой, если бы на борту такой подлодки во время похода произошла вспышка коронавируса". Предположительно, причиной вспышки могло стать то, что ее перед походом посетили военные инспекторы.

Британский королевский флот располагает четырьмя подводными лодками атомного ракетного базирования типа Vanguard ("Вэнгард"). Каждая из них вооружена 16 ракетами Trident II D5. Они составляют основу стратегических ядерных сил Соединенного Королевства.

Одна из подлодок постоянно находится на патрулировании в море.

Великобритания коронавирус

Новости

Парламент Молдавии в I чтении отменил "запрет российской пропаганды"

Парламент Молдавии урезал полномочия президента

Парламент Молдавии урезал полномочия президента

Оппозиция Армении выдвинула Манукяна на пост главы временного правительства

Оппозиция Армении выдвинула Манукяна на пост главы временного правительства

Белорусский портал tut.by лишили статуса СМИ

Пандемия коронавируса

Ученые узнали, что 18 существующих лекарств можно применять при COVID

Сторонники Санду вышли на митинг к парламенту Молдавии

Кипрский суд арестовал активы Ананьевых и их жен на 267 млн евро

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 64,5 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 64,5 млн человек

Что случилось этой ночью: четверг, 3 декабря

WSJ узнала вероятного кандидата на пост главы ЦРУ

WSJ узнала вероятного кандидата на пост главы ЦРУ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');