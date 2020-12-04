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Бахрейн вслед за Великобританией одобрил вакцину Pfizer

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Королевство Бахрейн стало вторым государством в мире, которое одобрило экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, сообщает в пятницу новостное агентство Бахрейна BNA.

"Одобрение вакцины Pfizer/BioNTech является важным дополнением к национальным мерам борьбы королевства против COVID-19, которые призваны защитить здоровья всех подданных и жителей страны во время пандемии", - заявила руководитель Национальной службы по охране здоровья населения Королевства Бахрейн Марьям аль-Джалахма.

Руководитель подразделения компании Pfizer в Персидском заливе Линдси Диетчи назвала принятое Бахрейном решение "историческим моментом в борьбе против COVID-19".

"Это разрешение - цель, к которой мы стремились с тех пор, как впервые заявили, что наука одержит победу, и мы аплодируем Национальной службе по охране здоровья населения Королевства Бахрейн за его тщательную оценку и своевременные меры по обеспечению защиты населения страны", - добавила эксперт.

Компания Pfizer разработала вакцину от COVID-19 совместно с немецкой BioNtech.

Великобритания ранее стала первой страной, разрешившей массовую вакцинацию от коронавируса. Ожидается, что скоро такое же разрешение будет получено в странах ЕС и в США.

С начала вспышки коронавируса в Бахрейне было зарегистрировано более 87 тыс. случаев заражения инфекцией. От последствий заражения COVID-19 скончался 341 человек, свыше 85 тыс. выздоровели.

В ноябре Бахрейн сообщал, что заказал более 1 млн доз вакцин от COVID-19 у BioNTech и Pfizer, британской AstraZeneca и китайской Sinopharm.

Бахрейн Pfizer

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