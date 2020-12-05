Приземлилась капсула японского зонда с образцами грунта астероида Рюгу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Капсула, сброшенная в субботу с японского межпланетного зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") с образцами грунта с астероида Рюгу, приземлилась на юге Австралии, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Образцы реголита с астероида, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, были взяты японским зондом в ходе двух посадок на его поверхность в 2019 году.

Посадку зафиксировали около 21:00 по московскому времени в штате Южная Австралия. К зонду отправилась японская поисковая группа. Капсулу доставят для вскрытия в лабораторию агентства JAXA в Японии.

Тем временем сам зонд "Хаябуса-2", обогнув Землю, продолжил полет к следующему астероиду – 1998 KY26, который находится на орбите между Землей и Марсом. Планируется, что в 2031 году зонд сядет на Марс для сбора грунта.

Зонд "Хаябуса-2" запустили к астероиду Рюгу 3 декабря 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Проект стоит $260 миллионов. В общей сложности зонд пробыл вблизи астероида 18 месяцев с июня 2018 по ноябрь 2019 года.

22 февраля 2019 года японский космический аппарат совершил первую успешную посадку на поверхность астероида Рюгу, диаметр которого составляет около 900 метров, для сбора грунта.

5 апреля 2019 года зонд выстрелил взрывчаткой в поверхность астероида с высоты 500 метров, чтобы получить образцы глубокого грунта. 11 июля 2019 года зонд еще раз сел на астероид в 20 метрах от кратера, который образовался при взрыве, чтобы собрать обломки грунта и отвезти их на Землю.

13 ноября 2019 года аппарат сошел с орбиты астероида и начал полет к Земле.