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Трамп попросил губернатора Джорджии помочь пересмотреть результаты выборов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп позвонил губернатору Джорджии Брайану Кемпу и попросил его помочь пересмотреть итоги президентских выборов в штате, сообщила The Washington Post со ссылкой на источник.

Трамп, по ее информации, попросил Кемпа организовать проверку подписей избирателей, голосовавших по почте. Президент США считает, что в почтовом голосовании могут быть нарушения. Ранее Кемп заявлял, что выступает за проверку, но у него нет полномочий, чтобы самостоятельно ее организовать.

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Представитель Кемпа подтвердил факт телефонного разговора, однако не стал сообщать, что именно обсуждали президент США и губернатор Джорджии.

Ожидается, что через несколько часов Трамп примет участие в митинге в Джорджии в поддержку двух сенаторов, которым в январе предстоят выборы.

Джорджия – один из штатов, в которых штаб Трампа добивается пересмотра результатов голосования. Если подобные попытки в нескольких штатах не принесут успеха, Трампу не удастся воспрепятствовать избранию Байдена президентом США.

Ранее верховный суд Висконсина отказал требованию Трампа пересмотреть итоги выборов в штате.

США Джорджия Дональд Трамп Брайан Кемп

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