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Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться пересмотра итогов президентских выборов и останется у власти на второй срок.

"Они (сторонники демократов - ИФ) жульничали и сфальсифицировал результаты наших выборов. Однако в итоге мы все равно победим", – сказал он во время митинга в штате Джорджия.

По словам Трампа, для такого результата требуются "смелые люди", благодаря которым "мы скоро сможем обратиться в Верховный суд".

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Такие планы вызвали бурную положительную реакцию собравшихся на митинг сторонников Трампа.

Этот митинг – первое подобное мероприятие для Трампа с тех пор как в США прошли президентские выборы. Победителем голосования считают демократа Джо Байдена, однако Трамп не признал поражение и намерен через суды добиваться пересмотра результатов голосования в ряде ключевых штатов.

Трамп приехал в Джорджию, чтобы поддержать двух местных республиканцев, которым в январе предстоит пойти на выборы в сенат США. От результатов этого голосования будет зависеть, сохранят ли республиканцы большинство в сенате. Трамп на митинге предположил, что сторонники демократов могут и здесь попытаться сфальсифицировать результаты голосования.

США Дональд Трамп

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