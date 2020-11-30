Экс-глава службы кибербезопасности США назвал чушью взлом машин для голосования

Сотрудники избирательных комиссий подсчитывают бюллетени после президентских выборов в США Фото: Reuters

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты обеспечили полную безопасность выборов 2020 года в США, граждане могут не сомневаться в их результатах, заявил в интервью телеканалу CBS бывший директор Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Крис Кребс.

"Мы можем до бесконечности заниматься нелепыми утверждениями о вмешательстве в выборы 2020 года, но доказательство – в бюллетенях. Их пересчет совпал с первоначальным подсчетом, и для меня это очередное доказательство, подтверждение того, что системы на выборах 2020 года сработали как ожидалось, и народу Америки следует на 100% быть уверенным в голосовании", - сказал он.

При этом он назвал "чушью" заявления о хакерском взломе машин для голосования по всей стране. Он напомнил, что лица, ответственные за организацию и проведение выборов, годами работали над их безопасностью, и что 95% бюллетеней, поданных на выборах 2020 года, были бумажными, поэтому их легко было проверить на предмет возможных противоречий и сомнительных моментов. Он отметил, что, к примеру, пересчет голосов в штате Джорджия не выявил каких-либо следов постороннего вмешательства.

"Мы сделали хорошую работу. Мы сделали ее правильно", - заключил Кребс.

Президент США Дональд Трамп ранее в ноябре заявил об увольнении директора CISA Кребса: в задачу этого учреждения входило обеспечение безопасности выборов 2020 года. Тогда Трамп отметил, что "недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место быть массовые нарушения и мошенничество, включая голосование "мертвых душ"... поэтому с сегодняшнего дня Крис Кребс был уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности".

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Позднее Трамп заявлял, что признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков подтвердит путем голосования его победу. Он добавил, что, если коллегия выборщиков сделает это, "они совершат ошибку", но, тем не менее, он откажется от власти и покинет Белый дом.

Члены коллегии выборщиков встречаются 14 декабря, чтобы окончательно утвердить итоги голосования.