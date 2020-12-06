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Япония, США и Франция в мае проведут учения как предупреждение Китаю

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Первые совместные сухопутные и военно-морские учения планируют провести Япония, США и Франция в мае следующего года, сообщила в воскресенье японская газета "Санкэй симбун".

Одной из задач планируемых маневров должна стать отработка спасательных операций на море и во время стихийных бедствий. Одновременно они будут направлены на противодействие Китаю, пишет издание. Для учений предполагается задействовать отдаленный японский остров.

Газета напоминает, что Япония особенно обеспокоена ростом военной активности Китая вокруг спорных островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, говорится в публикации.

"Мы хотим продемонстрировать наше присутствие в регионе и послать сигнал о сотрудничестве Японии и Франции", - сказал в интервью "Санкэй симбун" начальник штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандье.

Он добавил: "Это послание направлено Китаю. Это - послание о многостороннем партнерстве и свободе морского судоходства".

Япония США Франция

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