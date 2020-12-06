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Десятки миллионов людей в Калифорнии окажутся в зоне нового карантина

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Южной Калифорнии и Долине Сан-Хоакин по распоряжению губернатора с вечера воскресенья вводится карантин, сообщает телеканал CNN.

По его данным, в зоне новых ограничений окажутся около 27 млн человек. Карантин будет действовать минимум три недели, таким образом, он охватит рождественский период.

В частности, закрываются бары, музеи, салоны красоты, игровые площадки, парки развлечений. Рестораны смогут работать только навынос и для доставки, магазины продолжат работу в ограниченном режиме. Школы останутся открытыми.

Власти ввели более жесткие меры из-за того, что доля свободных мест в больницах на фоне распространения коронавируса опустилась ниже 15%: в Южной Калифорнии показатель находится на отметке 12,5%, в Долине Сан-Хоакин - 8,6%.

Как сообщает агентство Associated Press, еще в субботу многие поспешили в магазины и парикмахерские, чтобы успеть запасти необходимое и сделать стрижку перед локдауном.

Между тем ранее в пятницу местные власти в области залива Сан-Франциско уже ввели карантин, не дожидаясь решений на уровне штата. Ограничения будут действовать до 4 января и охватят около 5,8 млн человек.

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