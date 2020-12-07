Почти во всех районах Калифорнии ввели новый жесткий локдаун

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В большинстве районов Калифорнии ввели новые жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает "Би-би-си", по меньшей мере три недели будет действовать требование не покидать домов. Оно коснется 85% жителей 40-миллионного штата.

Также жителям необходимо минимизировать социальные контакты, ограничив их только людьми, с которыми они проживают.

Власти не стали закрывать непродовольственные магазины, но ограничили их вместимость 20%. Также можно будет пройти и в открытые общественные пространства, например, в парки или на пляжи.

Закрыты будут бары, салоны красоты и рестораны, работающие в помещениях.

Губернатор штата пояснил, что в районах будет объявляться локдаун, если количество свободных коек в отделениях интенсивной терапии упадет ниже 15% от общего количество.

COVID-ситуация в Калифорнии остается одной из самых острых в США: по данным на воскресенье, 7 декабря, суточный прирост заболевших составил 30 тыс., всего в штате было выявлено уже 1,3 млн заболевших, скончались 21 тыс. человек.

По оценкам COVID Tracking Project, во всех США в больницах остаются 101 тыс. человек.