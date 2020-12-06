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Российскому рок-музыканту Петру Мамонову запретили въезд на Украину

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российскому рок-музыканту Петру Мамонову запрещен въезд на Украину, поскольку он ранее посещал Крым, сообщила в воскресенье Государственная пограничная служба страны.

В сообщении на ее сайте говорится, что накануне в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники остановили двух граждан РФ. "Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий", - сказали в ведомстве.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в Госпогранслужбе, речь идет о рок-музыканте Петре Мамонове.

Поскольку установлено, что россияне ранее посещали Крым, сотрудники службы отказали им в пересечении границы и на три года запретили въезд на Украину. Как заявили в Госпогранслужбе, "граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом".

Украина Петр Мамонов

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