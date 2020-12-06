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Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Участники акции протеста в Молдавии в воскресенье приняли резолюцию с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов, в настоящий момент митинг завершен, передает корреспондент "Интерфакса".

В резолюции на правительство возлагается ответственность за "катастрофическую социально-экономическую ситуацию" и отсутствие "эффективных мер против пандемии коронавируса".

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"Мы требуем срочно распустить парламент. Избранный президент должен принять решение в соответствие с положениями Конституции. Дата досрочных парламентских выборов должна быть назначена президентом после консультаций с политическими партиями", - говорится в резолюции.

Ее авторы также потребовали аннулировать пакет законов, который был принят на этой неделе коалицией Игоря Додона и Илана Шора.

Организаторы митинга утверждают, что в манифестации в воскресенье приняли участие более 50 тыс. человек.

Кроме того, по их данным, многие не смогли доехать, так как полиция не пустила их в Кишинев. В частности, на окраинах молдавской столицы на обочинах припаркованы десятки тракторов, на которых в город хотели приехать фермеры, чтобы присоединиться к акции протеста.

Манифестация продолжалась два часа и завершилась мирно.

Молдавия Кишинев

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