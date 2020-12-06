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Что произошло за день: воскресенье, 6 декабря

Обновленный антирекорд по коронавирусу в России, акции протеста в Минске и Кишиневе, крупный пожар в Ростове-на-Дону

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зафиксирован очередной антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки. Заболели еще 29 039 человек, из них в Москве - 7 512, в Петербурге - 3 753.

- В Белоруссии снова прошли протестные акции. По последним данным, только в Минске были задержаны более 300 человек.

- В Кишиневе прошла акция протеста сторонников Майи Санду. По итогам мероприятия была принята резолюция с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Участники акции также требовали вступления Санду в должность досрочно - 10 декабря.

- Кипр выдал России экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова. В России он обвиняется в покушении на мошенничество: по версии следствия, он требовал от потерпевшего $7 млн для себя и соучастников в обмен на трудоустройство.

- Бывший гендиректор "Нижегородского авиационного общества" умер в московском СИЗО-2. Во ФСИН, не уточняя личности мужчины, назвали причиной смерти острую сердечно-сосудистую недостаточность. По данным столичной ОНК, речь идет о Василии Клепалове - фигуранте дела о взятке в размере 2 млн рублей.

- В Москве полицейский ранил несовершеннолетнюю девушку из травматического оружия. Инцидент произошел на Судостроительной улице, пострадавшая попала в больницу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

- На рынке в Ростове-на-Дону удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара достигала четырех тысяч квадратных метров, загорелся павильон с пиротехникой. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.

- Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский. С вант сняли около 2,3 тыс. тонн льда.

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