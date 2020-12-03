В США установлены антирекорды заболеваемости и госпитализаций с COVID

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Рекордные показатели по суточному заражению и госпитализации пациентов с коронавирусом зафиксированы в США, сообщает "Би-би-си".

В среду, 3 декабря, в Соединенных Штатах выявлены 195 695 новых заболевших. Скончались за сутки 2 733 человека - этот показатель близок к антирекорду.

По данным COVID Tracking Project, на которые ссылается телерадиокорпорация, общее число инфицирований приближается к 14 млн, число погибших превысило 264 тыс.

Количество пациентов с COVID-19, которые сейчас находятся в больницах, впервые превысило 100 тыс., что в два раза больше, нежели в начале ноября.

Отмечается, что показатели растут в последние недели - почти по 1 млн новых заражений в неделю, то есть в стране каждые 99 минут заболевает новый пациент.