Лукашенко понадеялся, что Белоруссия вышла на плато по COVID-19

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая во вторник Столбцовскую центральную районную больницу, выразил надежду, что республика вышла на плато заболеваемости по коронавирусу.

Главный врач больницы Светлана Глебко рассказала, что сегодня на госпитализации в Столбцовской ЦРБ находится 121 пациент с COVID-19. По ее словам, за последние несколько дней заболеваемость коронавирусом снизилась. Если в ноябре за сутки регистрировалось 20 пациентов с новой инфекцией, то в последние дни - по 12.

"Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было. Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение", - сказал Лукашенко, которого цитирует президентская пресс-служба.

Кроме того глава государства отметил, что сейчас при подготовке медицинских кадров акцент будет делаться на целевой подготовке. "Нам надо четко определиться. "Целиков" набираем, а места остаются - будем добирать", - подчеркнул он.

Лукашенко также напомнил, что сейчас особое внимание будет уделяться развитию межрайонных больниц. Таких в Минской области четыре: в Борисове, Молодечно, Солигорске и Слуцке. "Мы хотим с научно-практических центров Минска, с областных больниц многие операции перенести в межрайонные больницы, и районные подтягивать", - сказал президент.

По данным Минздрава Белоруссии на 7 декабря, в стране за сутки было выявлено 1796 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем в предыдущие два дня - 6 и 5 декабря зарегистрировано 1878 и 1896 новых случаев соответственно. На 1 декабря выявили 1572 инфицированных COVID-19. Число умерших, по информации Минздрава, остается стабильным - 8-9 человек в день.