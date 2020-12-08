В Турции во вторник задержали почти 200 человек по делу о путче 2016г.

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Турции во вторник задержала 198 человек, подозреваемых в причастности к неудачной попытке госпереворота в 2016 году, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, среди задержанных - как гражданские лица, так и военнослужащие.

Специальная полицейская операция прошла после того, как генеральная прокуратура турецкого Измира ранее выдала ордера на арест 304 человек, в том числе 285 действующих военнослужащих в 50 провинциях страны.

В июле 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в организации которой в Стамбуле подозревают богослова Фетхуллаха Гюлена. За время расследования путча были арестованы десятки тысяч человек.

Богослов, проживающий в Пенсильвании (США) с 1999 года, заочно арестован в Турции. Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота в Турции.