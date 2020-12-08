Австрия введет "рождественский" карантин для прибывающих из-за рубежа

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Власти Австрии объявили обязательный 10-дневный карантин для всех прибывающих в страну, он продлится до 10 января, сообщает портал The Local.

"Австрия ужесточила требования по карантину на период рождественских каникул: с середины декабря по 10 января все прибывающие в страну, включая резидентов, будут обязаны провести 10 дней в изоляции", - пишет портал.

По старым правилам 10-дневного карантина можно было избежать при условии предоставления отрицательного теста на коронавирус, сделанного не раньше, чем за 72 часа до поездки.

"Тем не менее, "рождественский карантин" можно сократить до пяти дней, если во время изоляции пройти тест на COVID-19", - отмечает портал.

Как пишет The Local, новые требования введены специально для того, чтобы туристы не выезжали за границу в праздничный сезон. "Для австрийцев неприемлемо ездить в соседние страны на новогодние вечеринки", - приводит портал слова министра внутренних дел страны Карла Нехаммера.